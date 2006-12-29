Газпром наградили за укрепление единства России, Беларуси и Украины

09:19, 29 декабря 2006
Общество
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Премию вручат после отключения газа Минску

Российский концерн "Газпром" стал лауреатом премии Международного фонда единства православных народов за укрепление духовного единства России, Белоруссии, Украины и ряда других стран с православной традицией. Кроме того, церковь отметила оказанную ей поддержку в реализации программ "Храмы российской глубинки", сообщило РИА Новости.

Помимо "Газпрома" премии удостоились митрополит Варшавский и всея Польши Савва (налаживание межрелигиозного диалога в Польше), президент Армении Роберт Кочарян (сохранение духовной целостности нации) и шестой генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали (выдающаяся роль в нормализации международных отношений в сложный период мировой истории).

Попечительский совет Международного фонда единства православных народов возглавляет Патриарх Алексий Второй. Церемония вручения премии состоится 21 января. Лауреаты получат от 20 до 30 тысяч долларов.

Лента.ру

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