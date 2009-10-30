Ряд учреждений перешли на карантин в Полтавской области

С сегодняшнего дня в Полтавской области часть банковских учреждений, магазинов и медучреждений работают в карантинном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника областного отдела здравоохранения Виктора ЛЫСАКА, в медучреждениях области с сегодняшнего дня весь персонал обязан работать в марлевых повязках, а посетители также смогут посещать больных только в марлевых повязках.

В магазинах Кременчуга часть продавцов также одели повязки, а санперсонал каждый час проводит влажную уборку со спецсредствами.

Такие же меры безопасности приняты в большинстве банковских учреждений Полтавской области.

Вместе с тем, в Полтаве и Кременчуге в аптеках наблюдается дефицит марлевых повязок, оксолиновой мази и ряда антивирусных препаратов.

В аптеках заявили, что все запасы этих препаратов проданы, и поставщики обещают завезти их не раньше понедельника.