Работает "горячая" линия Кабмина по вопросам эпидемии гриппа

В Министерстве здравоохранения действует “горячая” телефонная линия по информированию населения по вопросам гриппа A/H1N1 - (044) 200-07-80.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, действует постоянная правительственная «горячая» линия – 0-800-507-309.

Правительство призывает граждан сообщать об отсутствии лекарств в аптеках и о случаях спекуляции лекарствами, о неподобающем медицинском обслуживании и тому подобное. Все обращения относительно ситуации с гриппом будут рассмотрены в первую очередь, заверили в Кабмине.