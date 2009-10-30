Горсоветы отдали свои автомобили медикам

В Тернополе 8 служебных автомобилей городского совета переданы для пользования медицинским учреждениям города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ.

“Все машины переданы с водителями, которые будут работать и в выходные. Эти автомобили используют участковые врачи для доезда к больным, ведь управление здравоохранения уже призвало жителей Тернополя вызывать врачей на дом, а не ходить по поликлиникам, чтобы не создавать скоплений”, – сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы горсовета О.УДИЧ.

По его данным, в частности предоставлены автомобили всех заместителей мэра. Не передан только автомобиль, который использует в служебных поездках сам Р.ЗАСТАВНЫЙ, поскольку он пользуется для этих целей своим собственным автомобилем, который сдает в аренду городскому совету по цене 1 грн. в год.

Также Р.ЗАСТАВНЫЙ издал распоряжение частично привлечь для помощи медицинским учреждениям и служебный транспорт коммунальных предприятий Тернополя.

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Решением городского председателя Львова Андрея САДОВОГО сегодня в пользование львовских больниц были переданы служебные автомобили городского совета.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, для обеспечения предоставления медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ по месту жительства Управлению здравоохранения выделено 20 легковых автомобилей, которые находятся в коммунальной собственности города.

«Автомобили переданы врачам, чтобы они могли оперативно добираться из больницы к пациентам, на выезды», - проинформировал УНИАН директор департамента «Администрация городского председателя» Олег БЕРЕЗЮК.