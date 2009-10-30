Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине есть все возможности для того, чтобы преодолеть эпидемию гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании по обсуждению эпидемиологической ситуации в западном регионе.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила власти и медиков Тернопольской области за профессиональную работу по недопущению распространения гриппа A/H1N1.

«Я хочу выразить большую благодарность прежде всего руководству области, во-вторых - всем специалистам, всем врачам и руководителям больниц. Всем тем людям, которые в последние дни абсолютно четко, профессионально, эффективно борются с распространением этого очень опасного для здоровья заболевания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что тот уровень профессионализма и преданности своему делу, которые были продемонстрированы врачами в Тернопольской области, а также врачами в других областях, в которых зафиксированы случаи заболевания, и позволили удержать ситуацию под контролем. «В дальнейшем мы будем только расширять наши совместные действия и повышать эффективность борьбы с распространением этого заболевания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство все меры по борьбе с заболеванием будет принимать с учетом мнения и рекомендаций врачей.

«Сколько нужно в областях будут работать правительственные комиссии, правительственные группы, и мы будем делать все, что необходимо для того, чтобы успокоить ситуацию и защитить Украину от этой опасности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.