Полтавским школьникам светит обучение в холодных классах

В Полтавской облгосадминистрации заявляют о проблемах с оплатой за отопление помещений школ и профессионально-технических училищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Управлении образования Полтавской ОГА.

«Нам сейчас необходимо за газ проплатить 1,3 млн. грн., а их нет. Когда похолодает, то детей (учащихся ПТУ) могут отпустить на каникулы», - заявили в управлении.

«По школам нам необходимо 13 млн. грн., поэтому сейчас 15 школ в области уже на каникулах. С ноября дети вернутся за парты», - сказали в управлении и добавили, что ведут интенсивную переписку с теплопоставляющими организациями и ОГА.

О проблемах с оплатой за тепло в учебных заведениях региона также заявил журналистам во время пребывания в Кременчуге народный депутат, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ.

«Сегодня многие ПТУ в области вдвое увеличили количество учебных часов - с 24-х до 50-ти. При этом дети занимаются в неотапливаемых помещениях. У бюджета нет денег. Нагрузку сейчас увеличили, чтобы дать возможность потом на месяц-полтора освободить учебное заведение для экономии энергоресурсов», - заявил А.ПОПОВ.