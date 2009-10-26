Памятник Ивану Гонте открыли в Черкасской области

Памятник Ивану Гонте торжественно открыли в городе Христиновка Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором установления памятника земляку стал городской председатель Христиновки Николай НАКОНЕЧНЫЙ.

Он рассказал УНИАН, что памятник сооружали за спонсорские средства. 260 тысяч гривен на установление памятника пожертвовали местные предприниматели и даже граждане России, уроженцы Христиновки. Семиметровый памятник установлен в городском парке имени Ивана Гонты на въезде в город. Высота всего монумента – 12 метров.

В руках украинский казак держит булаву, а у его ног стоит пушка. По мнению мэра, скульптура предводителя гайдамацкого движения будет напоминать украинцам, что они должны бороться за родную землю и с ее поработителями. Выступая на торжественном митинге по случаю открытия, прапраправнучка Ивана Гонты Лидия МАКСИМЕНКО попросила установить хотя бы памятный знак в его родном селе Россошки Христиновского района Черкасской области.

Справка УНИАН. И.Гонта (1705 - 1768) - руководитель украинского гайдамацкого движения , один из проводников Колиивщины, освободительного восстания 1768 года против религиозного, национального и социального гнета на территории Правобережной Украины.