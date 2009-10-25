Предпринимателя оштрафовали на 5 млн. за игровой салон в селе

Черкасский окружной суд оштрафовал предпринимателя на 5 млн. 40 тыс. грн. за занятие игорным бизнесом после его запрета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, предприниматель открыл игровой салон в одном из сел Черкасского района.

Всего с начала операции „Игорный бизнес” юридическое управление ГНА в Черкасской области подало в суд 3 иска о взыскании штрафных санкций с предпринимателей, которые содержали игровые салоны. Еще 2 дела находятся на рассмотрении в Черкасском окружном административном суде.