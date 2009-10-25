Родительские обязанности не выполняли почти 400 севастопольцев

394 севастопольца с начала текущего года привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации.

По состоянию на октябрь 2009 года, на учете севастопольских служб по делам детей пребывает 278 детей, проживающих в 204 неблагополучных семьях. За 9 месяцев текущего года службами по делам детей в органы внутренних дел было направлено 212 ходатайств относительно привлечения к административной ответственности родителей, систематически уклоняющихся от воспитания своих малолетних и несовершеннолетних детей.

По материалам, подготовленным районными отделами криминальной милиции по делам детей, относительно 3 родителей, которые злостно уклонялись от воспитания и материального обеспечения своих детей, прокуратурой города Севастополя возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Украины.

За совершение насилия в семье органами внутренних дел Севастополя 57 взрослых лиц привлечены к административной ответственности.