Ющенко в Лавре встретился с митрополитом Владимиром (фото)

23 октября, в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, блаженнейший Владыка наградил В.ЮЩЕНКО юбилейным орденом "450-летие перенесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь" за помощь в организации и проведении визита Архипастыря Святейшего Патриарха КИРИЛЛА в Украину.

Во время встречи также обсуждался круг вопросов государственно-церковных отношений.

Во встрече приняли участие советник Президента Юрий БОГУЦКИЙ и секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР.