Ющенко в Лавре встретился с митрополитом Владимиром (фото)
00:19, 25 октября 2009Общество
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Обсуждался "круг вопросов"
23 октября, в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, блаженнейший Владыка наградил В.ЮЩЕНКО юбилейным орденом "450-летие перенесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь" за помощь в организации и проведении визита Архипастыря Святейшего Патриарха КИРИЛЛА в Украину.
Во время встречи также обсуждался круг вопросов государственно-церковных отношений.
Во встрече приняли участие советник Президента Юрий БОГУЦКИЙ и секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР.
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