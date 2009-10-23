По мнению милиции, обстрел редакции "Экспресса" и до хулиганства не дотянул

В двух инцидентах вокруг редакции львовской газеты «Экспресс» нет никаких признаков криминала, и нет даже речи о возбуждении уголовного дела.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН начальник львовского городского управления внутренних дел Игорь ЦИКАЛО, комментируя заявление журналистов газеты о нападении на редакцию и ее обстрела якобы боевыми патронами.

По словам начальника милиции Львова, 27 апреля этого года к работникам милиции поступила информация от руководства газеты «Экспресс» об обнаружении на одном из оконных стекол помещения редакции на улице Владимира Великого пулевых отверстий.

«Следственно-оперативной группой было установлено, что в стекле есть отверстия от пулек пневматического оружия. Вещественные доказательства (пулька) были изъяты с места происшествия. После проведенного расследования было установлено, что никаких признаков преступления не было, «не дотягивал» этот инцидент и до возбуждения дела по факту хулиганства», - сказал И.ЦИКАЛО.

По его словам, аналогичный случай имел место и 6 октября этого года, когда в милицию поступило заявление от руководства «Экспресса» о том, что в оконном стекле рекламного отдела редакции обнаружены пробитые выстрелами оконные стекла.

И.ЦИКАЛО отметил, что опять же имел место факт стрельбы по стеклу пулями пневматического оружия.

«Прокурор района ознакомился с ходом расследования. Он готов в ближайшее время поставить точку в отношении этих инцидентов, где речь даже не идет о возбуждении уголовного дела, поскольку криминала в этих случаях мы не видим. Имеем искусственное раздувание ситуации с обвинением правоохранительных органов в бездеятельности», - сказал И.ЦИКАЛО.

Он также сообщил, что эксперты изъяли пробитое стекло, и сейчас проводятся все необходимые исследования, поскольку «там также есть подозрительные моменты».

И.ЦИКАЛО отметил, что расследование проводится, и в ближайшие день-два будет дано окончательное заключение, а пока еще, по его словам, милиция «не видит даже состава хулиганства в данных случаях».

Как сообщал УНИАН, львовская газета "Экспресс" на своем официальном сайте 22 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что “рабочие кабинеты журналистов "Экспресса" в третий раз обстреливают боевыми патронами... Последние выстрелы прозвучали 6 октября 2009-го. Первые - полгода тому назад”.

Представители редакции отмечают, “что сознательно молчали определенное время, не разглашая подробностей этого дела, чтобы дать милиции возможность профессионально выполнить свои обязанности”. Однако, по мнению авторов заявления, “наступило время назвать вещи своими именами: местная милиция провалила и этот экзамен. Она не способна защитить граждан, журналистов”.

В заявлении подчеркивается, что “если местный прокурор, имея на руках результаты баллистических экспертиз, пули и другие прямые доказательства теракта, закрывает дело о нападении на редакцию "из-за отсутствия состава преступления", то этот прокурор является прямым соучастником потенциального убийства, и таким людям не место в правоохранительных органах”.

Авторы заявления обращаются к министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием “немедленно вмешаться в ситуацию и принять безотлагательные и действенные меры, которые будут гарантировать безопасность журналистов”, а также “найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей вооруженных нападений на журналистов "Экспресса".

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО всесторонне и оперативно расследовать факты обстрела редакции газеты «Экспресс».