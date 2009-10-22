Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,22 грн./долл., продают – по 8,28 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 21 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,16-8,24 грн./долл., по продаже – в пределах 8,26-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 21 октября и сегодня составляет 12,31 грн./евро, продажи – на 0,2% - до 12,46 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,41 грн./евро, по продаже – в пределах 12,39-12,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 октября, повысился на 1,2% и составляет в среднем 0,2747 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2842 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,22 грн./долл., продажи – 8,28 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,16-8,24 грн./долл., по продаже – в пределах 8,26-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% с 21 октября и сегодня составляет 12,31 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 12,48 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,44-12,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 октября, повысился на 1% и составляет сегодня в среднем 0,2703 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2853 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,18/8,28 грн., евро – 12,20/12,42 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 11,95/12,70 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,27 грн., евро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,993, к евро – 11,926355, к российскому рублю – 0,27407.