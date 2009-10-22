Кабмин дал МИД деньги на дипломатов

Кабинет министров выделил Министерству иностранных дел Украины из Стабилизационного фонда 63 млн. грн. на содержание заграничных дипломатических учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, соответствующее распоряжение было принято 21 октября на заседании правительства.

Выделение этих средств позволит стабилизировать нынешнее критическое финансовое состояние заграничных дипломатических учреждений Украины, покроет статьи расходов, которые обеспечивают жизнедеятельность дипучреждений, улучшит условия труда и жизни сотрудников заграничных дипломатических представительств Украины.

Существенное улучшение финансовой ситуации в заграничных дипломатических учреждениях также позволит возобновить эффективную деятельность в стране пребывания, будет способствовать обеспечению позитивного имиджа Украины за границей.

Указанные средства также будут направлены на обеспечение защиты прав граждан Украины за границей, в частности, открытие Генерального консульства Украины в Эдмонтоне (Канада), где большая украинская община.

Как сообщал УНИАН, Секретариат Президента, дипломаты и эксперты неоднократно заявляли о недостаточном финансировании МИД и дипломатических представительств.