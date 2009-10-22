Украина готова провести детское «Евровидение»

Украина готова к проведению в середине ноября детского песенного конкурса «Евровидение-2009» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он отметил, что, несмотря на экономический кризис, Украина обеспечит проведение детского «Евровидения» в Киеве на высоком уровне. По его словам, в первую очередь речь идет о финансовой составляющей проведения конкурса, в частности, из Стабилизационного фонда было выделено 15 млн. грн. на проведение детского «Евровидения».

И.ВАСЮНИК сообщил, что сегодня на заседании Кабинета министров были сняты все последние препятствия для проведения конкурса. В частности, были приняты решения, необходимые для своевременного финансирования всех бюджетных расходов.

Также, по словам вице-премьер-министра, был утвержден план мероприятий по подготовке детского «Евровидения-2009».

Со своей стороны, президент Национальной телекомпании Украины Василий ИЛАЩУК сообщил, что торжественное открытие конкурса состоится 16 ноября в Украинском доме, а финальный концерт детского «Евровидения-2009» пройдет 21 ноября на сцене киевского Дворца спорта.

По его словам, ведущими конкурса станут Ани ЛОРАК и Тимур МИРОШНИЧЕНКО. Кроме этого, конкурс имеет одно нововведение – будет проведена параллельная Интернет-трансляция на английском языке на официальном сайте конкурса.

В.ИЛАЩУК рассказал, что в конкурсе примут участие представители 13 стран. По его словам, конкурсанты провели жеребьевку и определили последовательность выступлений. Украина будет выступать под 10-м номером, и сейчас продолжается работа с украинским представителем Андраником АЛЕКСАНЯНОМ. В частности, ведется разработка костюма, имиджа, хореографического оформления песни «Три тополя».

По словам В.ИЛАЩУКА, организаторы конкурса определили, что он будет некоммерческим проектом. Именно поэтому билеты на репетиции и финальный концерт будут раздаваться бесплатно по заказам на сайте НТКУ.

Также руководителям всех областей будет предоставлено соответствующее количество приглашений для распространения в детских домах и школах.

Исполнительный продюсер детского «Евровидения-2009» Руслан ТКАЧЕНКО отметил, что всех участников конкурса в течение недели пребывание в Киеве ожидает насыщенная программа. Он сказал, что главной целью организаторов является то, чтобы конкурс запомнился всем маленьким исполнителям своим местом проведения.

Как отметил Р.ТКАЧЕНКО, экскурсионная программа позволит маленьким гостям познакомиться как со столицей Украины, так и с богатой украинской культурой. Также каждый день будут проходить тематические национальные вечера, на которых будут представлены страны-участницы.