Стоимость элитного жилья в Киеве снизилась на 22%

Средняя стоимость жилья класса «элит» на вторичном рынке Киева с начала года снизилась на 21,9% (1517 долл.) – до 5418 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, в сентябре ценовой минимум предложения объектов элитного жилья составил 4388 долл./кв. м, максимум – 9290 долл./кв. м.

Как отметил генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, существенных ценовых колебаний в сегменте жилья премиум-класса до конца 2009 года не предвидится.

«Это связано прежде всего с тем, что на сегодняшний день инвестиции в элитное жилье являются самым надежным способом сохранения капитала. Незначительные колебания возможны только на те объекты, цена предложения которых была изначально завышена их собственниками», – пояснила она.

При этом Г.МЕЛЬНИКОВА добавила, что сегодня спрос и предложение в данном сегменте сбалансированы, поэтому резких ценовых скачков произойти не должно.

Справка УНИАН. Данные подготовлены на основе единой базы агентств недвижимости АН Park Lane и АН «Благовест», которая содержит 13976 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу. Всего проанализировано 2568 квартир, что составляет 20% квартир элитного сегмента, пользующихся наибольшим спросом у клиентов агентства.