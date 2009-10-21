Украинская разведка - одна из лучших в мире

Данные научно-технической агентурной разведки могут стать основой для достижения украинской экономикой европейского уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

"По поводу эффективности использования данных разведки - надо, чтоб это оценивали специалисты. Но эти данные могли бы послужить хорошей основой для упреждения кризисов - экономических, энергетических, финансовых, для очень важных достижений в сфере новых технологий и вывода экономики на принципиально новый технологический передовой уровень, который бы был не ниже, чем европейский", - сказал он.

При этом Н.МАЛОМУЖ отметил, что СВР "чрезвычайно эффективно развивает" агентурное подразделение. "Эта работа проводилась и до нас, но мы сейчас активизировали эту работу. У нас есть мощные возможности в регионах со сложной политической обстановкой, особенно там, где угрозы идут от террористических организаций, центров, где есть наши экономические интересы, интересы безопасности", - подчеркнул он.

Говоря о научно-технической разведке, руководитель СВР назвал ее одной из лучших в мире. "Мы можем соревноваться с разведками Европы", - отметил Н.МАЛОМУЖ.

Он добавил, что все материалы разведки, аналитика в ежедневном режиме поступают Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады и другим министрам по профилям и по приоритетным темам. "При подготовке всех визитов Президента и премьер-министра готовятся со стороны спецслужбы соответствующие материалы, которые успешно используются", - пояснил Н.МАЛОМУЖ.

В то же время он сказал, что СВР "содействует тем экономическим военно-техническим проектам, которые дают колоссальную прибыль". По словам Н.МАЛОМУЖА, только в течение нынешнего года разведка содействовала тем проектам, которые принесли государству 1,8 млрд. дол.