Дело мэра Боярки передали в прокуратуру

Сотрудники УБОП передали в прокуратуру Киевской области для дальнейшего расследования материалы уголовного дела, возбужденного по факту получения 26 тысяч долларов взятки мэром города Боярка Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, работники Антикоррупционного бюро Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины совместно с прокуратурой Киевской области задержали во время получения взятки мэра Боярки Киевской области.

Мэр вымогал и получил 26 тысяч долларов США за решение вопроса о предоставлении земельных участков. Передача взятки осуществлялась через посредников.