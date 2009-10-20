Аграрная палата Украины предлагает включить порты в европейскую систему

Аграрная палата Украины (АПУ) предложила включить украинские порты в единую европейскую систему транспортировки зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АПУ.

Согласно сообщению, с такой инициативой выступил президент АПУ Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ на 36-й встрече представителей сельскохозяйственных палат стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Украины как наблюдателя в словацком городе Попрад 7-8 октября 2009 года. Участники форума поддержали эту идею, что нашло отражение в итоговом коммюнике.

По информации АПУ, Европейский Союз с 2010 года намерен проводить единую политику в вопросе перевалки зерновых грузов через европейские порты для удешевления транспортных расходов. Эта задача требует решения комплекса проблем, в том числе и в сфере определения тарифов на доставку, хранение, погрузку и выгрузку зерна в портах для создания равных условий всем сельхозпроизводителям Евросоюза. Особенно актуальна эта тема для Венгрии, Словакии и Чехии, не имеющих выхода к морю.

"Украина предложила включить в единую транспортную систему ЕС на первом этапе Ренийский и Измаильский порты", – сообщил Д.БЕРЕЗОВСКИЙ. По его словам, "возможный оборот зерна из стран ЕС через эти два транспортных пункта оценивается в пределах 1 млн. тонн в маркетинговом году".

"Это позволит Евросоюзу уменьшить стоимость транспортировки и перевалки зерна на экспорт", – сказал президент АПУ.

По его словам, это предложение принято и будет направлено для рассмотрения в ЕС. «Важно, чтобы такое же обращение поступило и от правительства Украины. Если Кабинет Министров, АПУ и Аграрные палаты стран Вышеградской четверки будут действовать в унисон, то вероятность включения украинских портов в единую транспортную систему ЕС достаточно высока", – подчеркнул Д.БЕРЕЗОВСКИЙ.