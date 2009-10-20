Недовольство эрекцией мешает европейцам делать карьеру

Большинство европейцев в среднем и старшем возрасте недовольны своей эрекцией и считают, что неуверенность в сексе мешает им строить семью и делать карьеру, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на результаты исследования, проведенного по заказу одной из крупнейших фармацевтических компаний.

Исследование показало, что 60% европейцев хотят более "прочной" и продолжительной эрекции, а 30% мужчин испытывают с ней проблемы.

При этом 65% опрошенных утверждают, что недовольство эрекцией во время занятий любовью снижает их уверенность в себе или вовсе лишает ее, а 90% считает, что эти проблемы мешают семейной, общественной и профессиональной жизни.

Исследование проводилось по интернету по репрезентативной выборке в Бельгии, Дании, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Румынии, Турции и Великобритании. В опросе приняли участие 4,2 тысячи мужчин и 4,3 тысячи женщин в возрасте от 25 до 64 лет.

РИА "Новости"