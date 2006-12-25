Где украинцы будут встречать Новый год (соцопрос)

79% украинцев планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи и друзей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные Украинским институтом социальных исследований и центром «Социальный мониторинг».

12% планируют встретить Новый год в гостях у друзей или знакомых, 5% - будут праздновать в ресторане, кафе или ночном клубе.

По 1% украинцев отдали преимущество празднованию Нового года на центральной площади своего города, на курорте или за рубежом. При этом 48% украинцев считают, что их жизнь или немного, или в корне улучшится в следующем году, 34% считают, что их жизнь существенно не изменится, а 11% думают, что их жизнь ухудшится.

Опрос проводился с 5 по 12 декабря во всех регионах Украины. Опрошены 2279 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составляет 1,2 – 2,1%.