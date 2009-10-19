Беглец из изолятора задержан в саду с ножом

В Черкасской области задержан беглец из изолятора временного содержания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, во время прогулки в ИВС Христиновского райотдела ГУМВД в Черкасской области он сбежал.

26-летний уроженец Туркменистана уже был ранее осужден за нанесение тяжелых телесных повреждений, разбой и изнасилование.

В поисках беглеца было задействовано около 100 работников Уманского горотдела милиции, Уманского райотдела, Христиновского райотдела милиции и экипажи ГАИ.

Также милиция обратилась за помощью к СМИ - предоставили приметы рецидивиста и его фотографию. Вскоре от граждан поступила информация о его вероятном местонахождении.

Милиционеры окружили садик, где скрывался вооруженный ножом беглец, и задержали его. Граждане, которые предоставили информацию о местонахождении злоумышленника, получат денежное вознаграждение.