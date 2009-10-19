Курсы валют в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,19 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 18 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 18 октября, и сегодня составляет 12,06 грн./евро, продажи – повысился на 0,4% - до 12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,18 грн./евро, по продаже – в пределах 12,18-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 октября, понизился на 1,9% и составляет 0,2684 грн./рубль, продажи – повысился на 1% - до 0,2822 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2073-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,277-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,18 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,13 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева незначительно понизился с 18 октября и сегодня составляет 12,06 грн./евро, продажи – повысился на 0,4% - до 12,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,88-12,13 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 октября, понизился на 3,5% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – повысился на 1,2% - до 0,2834 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2075-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,20 грн., евро – 11,90/12,35 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,25 грн., евро – 11,70/12,50 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,15 грн., евро – 11,90/12,15 грн., рубль – 0,269/0,279 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,97, к евро – 11,850593, к российскому рублю – 0,27175.