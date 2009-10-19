Херсону грозит «мусорная война»

Мэрия Херсона и Херсонское областное управление экологии пока не смогли согласовать вопрос вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в 2010 году на единственную свалку в городе. Об этом журналистам сообщил заместитель городского председателя Херсона Владимир ПЕПЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, действующий полигон твердых бытовых отходов официально эксплуатируется в Херсоне (между Северным микрорайоном Суворовского района и поселком Зеленовка Днепровского района) с 1968 года. Срок эксплуатации нынешней свалки площадью более 30 га закончился в 2007 году. Но в мэрии Херсона считают возможным дальнейшую эксплуатацию полигона до 2011 года при условии его параллельной поэтапной рекультивации.

«Инспектирующие службы не согласовывают лимиты по вывозу мусора, хотя мы считаем, что с учетом поэтапной рекультивации полигон может прослужить ещё несколько лет. Рекультивация ведется», - сказал В.ПЕПЕЛЬ.

При єтом он отметил: «Вы все видели, что происходит в Тернополе, когда мусор из города не вывозится, у нас возможно повторение ситуации».

Также В.ПЕПЕЛЬ сообщил, что технология работ на свалке предусматривает создание на полигоне ТБО рекультивационного покрытия в виде террикона высотой 45 метров от днища котлована. Работы по поэтапной рекультивации полигона ТБО ведутся в Херсоне с 2008 г.

В 2007 году за средства Фонда охраны окружающей природной среды горбюджета Херсона была разработана проектная документация, в которой предусматривается выполнение работ по рекультивации стоимостью 15,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, начиная с апреля 2009 г. в Тернополе жители прилегающих к городской свалке сел блокировали вывоз ТБО в связи с тем, что срок эксплуатации полигона был исчерпан, а работы по его рекультивации продвигались медленно. Блокирование продолжалось несколько месяцев. В это время в городе возникли существенные проблемы с утилизацией ТБО.