Чехия готовится на случай газового конфликта между Россией и Украиной

В понедельник, 19 октября, чешское правительство планировало обсудить меры, которые должны быть приняты в случае повторения газового конфликта между Россией и Украиной.

«Чехия ожидает, что повторение прошлогоднего сценария вполне возможно», отмечает радио «Прага».

Министерство промышленности и торговли Чехии считает основой энергетической безопасности страны диверсификацию источников энергоснабжения. В настоящее время 75% голубого топлива Чехия получает из России, остальное – из Норвегии. Министерство также не исключает возможности создания государственных запасов природного газа, по аналогии с нефтью.

Как сообщал УНИАН, вследствие украинско-российского газового кризиса с 7 по 20 января российский газ не поступал в Европу через Украину, что привело к проблемам в ряде европейских стран, которые почти на 100% зависели от российского газа: в Болгарии, Словакии, странах Западных Балкан.