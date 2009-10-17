МЧС назвало предварительную причину пожара на складе химикатов

Пожар на складе ядохимикатов в 15-ти километрах от Джанкоя (Крым) в районе станции «Отрадное» ликвидирован, его предварительной причиной называют самовозгорание.

«Рано утром, пока время не готов сказать, по различной информации - в 5-6 утра - произошел хлопок, частичное разрушение склада, самовоспламенение химических веществ. На складе хранились различные ядохимикаты, одним из них был пестицид, в состав которого могли входить элементы магния», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму Владимир ИВАНОВ.

В ликвидации возгорания принимали участие 44 работника МЧС, 16 единиц спецтехники. Кроме того, к работам привлекли пожарный поезд, он снабжал спасателей водой.

Площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

В воздухе присутствует запах химвеществ. Специалисты проводят специальные и экспресс-анализы. «Они показывают, что в воздухе не превышена предельно-допустимая концентрация химических веществ. Страшного ничего нет. Непосредственно в складе было превышено ПДК», - сказал помощник начальника МЧС Крыма.

Уточняется информация о количестве хранящихся на складе ядохимиктов. «До 400 тонн», - сказал В.ИВАНОВ.

Химвещества там были со времен Советского Союза. «Хранились как навалом, так и в мешках, бочках с 60-70-х годов», - отметил помощник начальника МЧС Крыма.

На базе проводилась утилизация, но до склада, где сегодня произошел пожар, еще не дошли, добавил В.ИВАНОВ.

Ранее представитель мэрии Джанкоя сообщил УНИАН о подготовке обращения к жителям города. «Хотим народ предупредить, чтобы меньше находились на улице, были дома с закрытыми форточками», - сказал чиновник.

При этом он отметил, что со склада ветер дует пока не в сторону Джанкоя.