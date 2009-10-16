Профсоюзы предупреждают о завтрашних провокациях

Федерация профсоюзов Украина предупреждает о возможных провокациях властей против профсоюзов во время проведения завтрашней акции “Бедности – нет!”.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

По информации ФПУ, несколько тысяч юнцов с символикой Партии регионов должны выйти на Площадь Независимости и продемонстрировать якобы поддержку позиции ФПУ.

“Этот факт власти намериваются использовать для последующей информационной войны против ФПУ и дискредитации руководства ФПУ”, - говорится в сообщении федерации.

С целью предупреждения политизации этой акции, Федерация профсоюзов Украины заблаговременно провела переговоры с разными политическими партиями и объединениями и заявляет, что “политические партии с пониманием отнеслись к обращению ФПУ и отметили, что не будут проводить собственных мероприятий в центре Киева 17 октября, а также не намерены выводить людей под знаменами партий для поддержки профсоюзов”.

При этом медиа-центр ФПУ приводит слова руководителя Киевской городской организации Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ о том, что 17 октября Партия регионов не собирается принимать участие в акции профсоюзов и не планирует выводить людей под партийными флагами на Площадь Независимости.