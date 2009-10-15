Состояние мировой экономики не так катастрофично, как ожидалось

Последние показатели реальной экономики подтверждают факт, что, невзирая на общую сложную ситуацию, состояние мировой экономики является не настолько катастрофическим, как ожидалось ранее.

Такое мнение содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Аналитики Erste Group видят изменения в реальной экономике, аналогичные изменениям на финансовых рынках, где панические настроения способствовали масштабному спаду. На фондовых рынках аналитики также ожидают периода стабилизации, после того как на рынок перестанет влиять корректировка оценок рисков, а также оптимизм, связанный с первыми признаками улучшения фундаментальных показателей.

Как сообщается в отчете, в течение второго и третьего кварталов 2009 года тенденции на рынке определялась принципом «риск прежде всего»: чем больший объем заемных средств имеет региональный развивающийся рынок, чем более рискованным и циклическим он является, тем лучше. С другой стороны, те секторы, которые имели позитивную динамику в 2008 году (такие как коммунальные услуги и телекоммуникации), продемонстрировали низкие показатели.

Аналитики отмечают, что в региональном измерении фондовые рынки развивающихся стран в Латинской Америке и Европе в этом году стали наиболее динамичными: +75,9% и +67,4% соответственно. Россия и Турция сыграли важную роль в возобновлении фондовых рынков европейских развивающихся стран, однако регион Центральной и Восточной Европы, рост которого за девять месяцев текущего года составил 34,1%, также превысил показатели западных фондовых рынков.

«В четвертом квартале мы ожидаем, что рынки, которые сейчас получают сдержанно оптимистические оценки, все еще будут ослабляться на короткие периоды – по схеме «два шага вперед, один шаг назад». В целом стоит обращать внимание на небольшие компании и рынки, которые еще могут выиграть от роста вливаний в фондовые рынки», - отмечает Хеннинг

ЭСКУХЕН, сопредседатель департамента исследований фондовых рынков Центральной и Восточной Европы в Erste Group.

Аналитики Erste Group считают, что уменьшение негативного отношения к риску (что отразилось на последующем сокращении учетных ставок) должно помочь секторам и компаниям, значительно отстающих сегодня от своих предыдущих ценовых уровней. Вторым фактором, который поддерживает развитие экономики, является подтверждение последующего улучшения фундаментальных показателей корпоративного сектора. В этом контексте, а также в связи с пересмотром прибылей и ростом чистой прибыли на акцию, циклические компании и компании финансового сектора будут демонстрировать наилучшие результаты с учетом мощных тенденций возобновления, которые четко обозначатся в 2011 году.

Согласно последним данным, говорится в отчете, ИТ сектор продемонстрировал наилучшие результаты. Стабильный рост наблюдался в финансовом секторе и секторе недвижимости. Банки и страховые компании, которые больше всего пострадали от финансового кризиса, все еще имеют некоторый потенциал для возобновления.

Аналитики Erste Group обращают внимание на неминуемые риски в финансовом секторе, однако любые новости о том, что компании опять получают прибыли, станут толчком к росту. Относительно слабые перспективы химического сектора, сектора производства и природных ресурсов подтверждают предположение аналитиков относительно того, что эти секторы были переоценены в результате эйфории в начале стабилизации и возобновления экономики.