СБУ возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков в Харькове, которые произошли 16 декабря с.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над лицом, а также активное участие в массовых беспорядках).

Кроме того, в пресс-центре отметили, что СБУ направила запросы в государственные заведения и учреждения, а также физическим лицам, которые были причастны к событиям 16 декабря в Харькове для предоставления ими объяснений.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря руководство торговой группы «Таргет» обвинило Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА в провокации массовых беспорядков и избиении граждан 16 декабря с.г. в Харькове.

По словам руководителя департамента по правовым и экономическим вопросам ТГ «Таргет» Владислава ПРОТАСА, инцидент «при полном невмешательстве милиции» произошел во время силового захвата спорного участка территории, выделенной под застройку по ул. Клочковской, 197. В.ПРОТАС сообщил, что в субботу, 16 декабря, в ходе митинга против строительства супермаркета в присутствии М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА «несколько сотен боевиков» учинили расправу над работниками «Таргета», во время которой пострадали и местные жители. В.ПРОТАС подчеркнул, что во время «мирного митинга» пострадал 21 сотрудник фирмы «Таргет», из них трое получили серьезные травмы.