Вячеслава Брагинского заказал экс-премьер Лазаренко?

Убийство кризис-менеджера группы "Приват" Вячеслава Брагинского заказал экс-премьер Павел Лазаренко.

Об этом заявил партнер бизнесмена Брагинского, убитого во вторник в Днепропетровске, глава наблюдательного совета компании "Славутич Капитал" Геннадий Корбан, сообщает Украинская правда со ссылкой на Лигу.net.

"Могу сказать от себя, что у нас есть определенные версии, поскольку мы знали деятельность Вячеслава достаточно хорошо", - сказал он.

"У него были проекты, которые он вел совместно с нами, были также проекты, которые он вел самостоятельно, без нашего участия, поэтому отрабатываются и различные его бизнес-интересы, в которых он принимал участие", - заявил бизнесмен.

"Основная версия на сегодняшний день - и я думаю, что следствие будет это рассматривать как основную версию - заказчиком убийства Брагинского является некто известный вам бывший премьер-министр Павел Иванович Лазаренко", - отметил Корбан.

"В это, конечно, трудно поверить, потому что человек десять лет находится за границей, он находится в американской тюрьме, он является преступником по законам Соединенных Штатов, но, как мы видим, Павел Иванович, я думаю, напоминает о себе", - подчеркнул он.

Корбан отметил: "Во всяком случае, это наше мнение, а следствие, безусловно, ответит на все вопросы".

По словам бизнесмена, Лазаренко с 2006 года развил в Днепропетровске активную деятельность по возврату своей собственности, которую он, "мягко говоря, приобрел в пору своего правления, в 90-х годах, и которая была записана на его различных бизнес-партнеров, родственников и так далее".

Корбан уточнил, что речь идет о недвижимости: целостных имущественных комплексах, магазинах, торговых сетях, аптеках. Тогда же, по его словам, у Лазаренко начались конфликты с этими бизнес-партнерами - Натальей Донец, Петром Кириченко, Алексеем Дитятковским и другими.

Корбан также сообщил, что эти люди обратились к Брагинскому за помощью и, начиная с 2006 года, вокруг собственности Лазаренко продолжались локальные бизнес-конфликты.

Как сообщал УНИАН, по словам Корбана, Лазаренко претендует на активы в Днепропетровске общей стоимостью 100-200 млн. долл. по оценкам до кризиса.