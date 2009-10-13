Ющенко проявил интерес к убийству подростка на охоте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и председателю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу убийства 17-летнего юноши Ивана Венгриновского, жителя села Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в связи с совершением этого преступления и возможной причастностью к нему работника милиции Президент просит ГПУ «в десятидневный срок проинформировать об обстоятельствах этого происшествия и состоянии досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по данному факту”.

В соответствии с письмом В.ЮЩЕНКО, СБУ должна в десятидневный срок провести соответствующую проверку и проинформировать Президента об обстоятельствах этого происшествия события.

Сегодня пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА отметила на брифинге, что смерть И.Венгриновского стала результатом коллективной ночной охоты (с участием работника органов внутренних дел) 3 октября этого года вблизи села Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области.