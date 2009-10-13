Метамфетамин привозили в Херсон в трубочках для коктейлей

В Херсонской области направлено в суд дело, возбужденное следственным управлением УМВД Херсонской области в отношении преступной группы из 5 человек во главе с 24-летним жителем г. Кривой Рог. Группа торговала наркотиками.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Херсонской области.

Согласно сообщению, в группу, имевшую межрегиональные связи, входили жители Херсона и Кривого Рога. Они поставляли из Днепропетровской области в Херсонскую особо опасное психотропное вещество «Метамфетамин», которое продавали в Херсоне и в курортном поселке Железный Порт Голопристанского района Херсонской области.

Наркотики поставляли запаянными в трубочки для коктейлей.

Согласно сообщению, доказана причастность группы к 9 преступлениям. Арестовано имущество на сумму 105 тыс. грн.