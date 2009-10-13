Завтра погода резко ухудшится

14 октября в западных областях Украины ночью ожидаются сильные ливни и мокрый снег, днем - умеренные осадки, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла (в Карпатах снег и мокрый снег, температура на протяжении суток 0-5° мороза), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории временами дождь (ночью в восточных областях без осадков), на Левобережье отдельные грозы. Температура на протяжении суток 7-12° тепла (в большинстве центральных и южных областей днем 11-17°); в Крыму, Приазовье и восточных областях ночью 9-14°, днем 15-20°. Ночью и утром в восточной части местами туман. Ветер в Украине юго-западный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с, местами порывы 15-22 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

В Киевской области завтра временами дождь (днем небольшой). Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла. В Киеве температура ночью и днем около 10° тепла.