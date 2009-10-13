В Днепропетровске в годовщину трагедии опять взорвался газ

В Днепропетровске в пятиэтажном жилом доме на улице Харьковской, 4, сегодня в 09.12 произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, взрыв произошел на внешней трубе бытового газа диаметром около 100 мм на высоте 2 метра от уровня земли.

Спасатели МЧС, срочно прибывшие на место происшествия, эвакуировали из помещений 10 человек.

Причина взрыва устанавливается. В 09.52 последствия взрыва были ликвидированы.

На месте происшествия работали 35 спасателей и 8 единиц техники МЧС, сотрудники медицины катастроф, представители правоохранительных органов, бригады горводоканала, электросети и горгаза.

Как сообщалось, два года тому назад, 13 октября 2007 года – в Днепропетровске на улице Мандрыковской произошел взрыв газа в десятиэтажном доме. Тогда погибли 23 человека.