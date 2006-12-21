Киевсовет отдал Черторой центру ”Охранные системы”

Киевский городской совет выделил земельный участок в парке “Дружбы народов” под сооружение воднолыжного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время пленарного заседания сессии.

Согласно решению, несколько земельных участков общей площадью 1,91 га (в т.ч. 1,48 га в границах прибрежно-защитной полосы) переданы в краткосрочную аренду на 5 лет компании-инвестору проекта - коммерческо-техническому центру «Охранные системы».

Согласно документам решения, компания «Охранные системы» обратилась с ходатайством о предоставлении в пользование земельного участка еще в мае 2003 г. Согласно с ее проекту, в парке планируется построить современный спортивно-оздоровительный центр с системой канатно-буксировочних дорог.

Предоставленные в аренду земли до этого времени принадлежали коммунальному объединению зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города “Киевзеленстрой”.

Как сообщал УНИАН, в мае нынешнего представители «Охранных систем» во время своей пресс-конференции сообщили, что в очередной раз обратились к городским властям с просьбой ускорить процесс выделения им земли в связи с проведением международных соревнований - этапа кубка Чемпионата Европы по водным лыжам в столице Украины, которые планировались на август с.г. Они также сообщили, что специалисты по Всемирной воднолыжной федерации и из Германии, которые видели акваторию в парке Дружбы народов в Киеве, восхищались этим проектом.