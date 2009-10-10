Харьковский «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку

Коллектив Харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку.

Как передает корреспондент УНИАН, генеральный директор ХКП «Горэлектротранс» Алексей ПАЛАНТ 9 октября на пресс-конференции в Харьковском горсовете зачитал обращение трудового коллектива «к харьковчанам и гостям города».

«В последние годы, - говорится в обращении, - центральная власть практически сокращает финансирование субвенции за перевозку льготного контингента, который составляет в харьковском электротранспорте более 55%. В этом, 2009 году, Кабинет министров выделил всего 12% средств от потребностей предприятия. Невзирая на все усилия коллектива сотрудников «Горэлектротранса», мы не можем добиться справедливости в вопросе оплаты перевозок льготного контингента и получить от правительства честно заработанные нами деньги. Проблема выплаты заработной платы достигла критического уровня, наши сотрудники еще не получили заработную плату даже за май, нам нечем кормить свои семьи. Все наши усилия и обращения в центральные органы власти в Киеве не увенчались успехом, нас просто не слышат и не хотят слышать».

Авторы обращения заявили, что «у коллектива не остается никаких средств, кроме полной остановки трамваев и троллейбусов до решения вопроса Кабинетом министров Украины».

Работники «Горэлектротранса» извиняются «за все причиненные неудобства» и просят у всех харьковчан поддержки - «иначе наше предприятие просто погибнет».

По словам А.ПАЛАНТА, обращение единодушно принято на собрании трудового коллектива ХКП «Горэлектротранс» 9 октября 2009 г. Представители профсоюзного комитета ХКП «Горэлектротранс» пояснили, что акция протеста в Киеве под стенами правительства, которая была проведена 8 октября, не дала никаких результатов, и решение начать забастовку сегодня было стихийным.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 октября, в Харькове на маршруты полностью не вышли трамваи и троллейбусы – работники коммунального предприятия «Горэлектротранс» возобновили акцию протеста с требованиями погасить долги по зарплате. Как утром проинформировала корреспондента УНИАН заместитель председателя профсоюзного комитета ХКП «Горэлектротранс» Тамара КАДНОВА, 9 октября не работают все четыре - два троллейбусных и два трамвайных депо, работу приостановили 2421 из 3630 работников предприятия – в основном водители и кондукторы, на линии в целом не вышли 233 трамвая и 179 троллейбусов. По ее словам, зарплата не выплачивается с мая этого года, и общая сумма долга на сегодняшний день составляет уже около 30 млн. грн.