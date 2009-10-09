Медведько удивляет мотив убийства таращанского прокурора

Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО удивляет мотив убийства прокурора Таращанского района Сергея Мрука, которое якобы было совершено на почве неприязненных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Действительно, прокуратура заявляет пока только о таком мотиве. Меня этот мотив тоже удивляет – убивать человека за то, что человек делает замечание о том, что неправильно составлен документ, это, по меньшей мере, странно. Конечно, дикий случай, тем более прокурор дважды направлял в облпрокуратуру на этого человека (своего помощника, который, по версии следствия, заказал убийство С.Мрука – УНИАН) документы на поощрение», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он отметил, что «в другой раз человек (подозреваемый - УНИАН) называет такой мотив. Хотя и чувствует, что это не то, но опровергнуть нечем...».

Как сообщал УНИАН, 27 сентября около 20.00 в служебном кабинете прокуратуры Таращанского района Киевской области неизвестное лицо ранило из огнестрельного оружия прокурора района С.Мрука. Прокурор умер по дороге в больницу.

Позднее милиция задержала трех подозреваемых в убийстве С.Мрука.

1 октября источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что заказчиком убийства выступил помощник С.Мрука, а исполнителем преступления – его брат из Житомира. По словам источника, убийство совершено на почве неприязненных отношений между прокурором и его помощником.

6 октября Таращанский районный суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве прокурора района С.Мрука содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Обоим арестованным - помощнику убитого районного прокурора и его брату, подозреваемому в совершении этого преступления, - предъявлено обвинение, вину свою они признали.

Что касается третьего задержанного по этому делу (водителя), то он пока находится под стражей (до 10 суток) для выяснения его степени участия и причастности к этому преступлению.