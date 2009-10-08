Генсек НАТО: доклад о Грузии не повлияет на решение НАТО по Украине

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что доклад ЕС о войне в Грузии не будет иметь влияния на перспективы вступления в альянс Украины и Грузии.

Выражаясь относительно доклада международной комиссии, посвященной прошлогодней войне в Грузии, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывал Москву и Тбилиси смотреть в будущее и не предпринимать шагов, которые бы привели к росту напряжения в регионе. Аналогичную позицию он занял и в вопросе относительно того, могут ли выводы экспертов Евросоюза повлиять на евроатлантические стремления Грузии и Украины.

«Этот доклад не будет иметь никакого влияния на решения, которые уже были приняты в НАТО», - отметил Расмуссен, ссылаясь на решение относительно перспектив Киева и Тбилиси, принятое в рамках Бухарестского саммита НАТО. Согласно ему, обе страны смогут стать членами этой организации после того, как будут отвечать стандартам альянса. В настоящее же время известна позиция союзников, согласно которой ни Киев, ни Тбилиси к вступлению в НАТО еще не готовы.

Относительно Украины, то Брюссель, сотрудничая с Киевом в рамках Годовой национальной программы, ждет в первую очередь выборов нового президента. Здесь не исключают, что после выборов внешняя политика Украины может быть существенно отредактирована, в том числе и относительно приобретения членства в Северно-Атлантическом альянсе.

Немецкая волна