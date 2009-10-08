Учетную ставку НБУ целесообразно снизить
Аргументы Александра Шлапака
Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает целесообразным снижение учетной ставки Национального банка Украины.
А.ШЛАПАК отметил, что сейчас Нацбанк оказался между двух огней: с одной стороны, НБУ необходимо удерживать учетную ставку на уровне, адекватном уровню инфляции, что, вероятно, он и будет делать. Но, учитывая, что учетная ставка сегодня является фактически условным показателем, Нацбанк, скорее, будет корректировать ставку рефинансирования. С другой стороны, НБУ понимает, что при существующей стоимости кредитных ресурсов говорить о восстановлении экономики нет оснований, и, таким образом, нужны меры, которые бы активизировали кредитование.
«Я думаю, что НБУ таким решением хочет показать тренд на снижение стоимости кредитных ресурсов. И я думаю, в условиях, в которых мы оказались, это правильный шаг и на это стоило бы пойти», - отметил А.ШЛАПАК.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сообщил о том, что учетная ставка в ближайшее время может быть пересмотрена в сторону снижения.
Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%.
В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.
С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.
С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых, с 12 августа 2009 года - с 11% до 10,25% годовых.