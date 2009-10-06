Есть ли будущее у НАК "Нафтогаз Украины"?

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Есть ли будущее у НАК "Нафтогаз Украины?". Участники: Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, кандидат технических наук, член Киевского международного энергетического клуба Иван Дияк, эксперт по энергетике, президент Киевского международного энергетического клуба, экс-председатель «Укртранснефть» Александр Тодийчук, президент Украинской нефтегазовой академии, экс-руководитель "Укргазпрома" Богдан Клюк Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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