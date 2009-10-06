Главы МИД Украины и РФ встретятся с главами приграничных областей

6-7 октября в Харькове состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств Украины и России Владимира ХАНДОГИЯ и Сергея ЛАВРОВА с руководителями приграничных областей, представителями центральных исполнительных органов власти двух государств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, проведение таких мероприятий становится важной составляющей украинско-российского диалога, который позволит задействовать потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией. Как известно, предыдущая встреча состоялась в Белгороде (РФ) в октябре 2007 года.

Целью встречи в Харькове является обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между приграничными областями двух государств, согласование общих подходов к решению актуальных вопросов приграничного взаимодействия, а именно: обустройство пунктов пропуска вдоль государственной границы между Украиной и РФ, развитие международных транспортных коридоров, упрощение таможенных и пограничных процедур при пересечении границы жителями приграничных областей, перемещение товаров, функционирование созданных еврорегионов, развитие торгово-экономического сотрудничества.

Накануне встречи планируются переговоры между делегациями внешнеполитических ведомств Украины и России, на которых будет обсуждаться комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, межрегионального сотрудничества, пограничных вопросов, а также международная и региональная проблематика.

Также запланировано обсуждение графика взаимных контактов на ближайшую перспективу.

Отдельное внимание будет уделено вопросам договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и РФ, пребыванию Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, сообщили в пресс-службе.