Луценко: иностранные воры в законе хотят контролировать Украину

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отвергает заявление в СМИ одного из бывших руководителей МВД Михаила КОРНИЕНКО о том, что Украину ожидает «возвращение кровавых 90-х», в частности, волна заказных убийств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом он признал, что «МВД Украины ощущает попытки со стороны иностранных воров в законе установить свой контроль в Украине». «Но МВД в состоянии контролировать ситуацию, в состоянии обеспечить наказание каждого, кто попытается осуществить нападения на украинских граждан», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что, по его мнению, криминальные авторитеты из-за границы пытаются продемонстрировать свою силу, «но в этой ситуации разговоры о продажности украинской милиции являются подыгрыванием той стороне... любые слова о беспомощности милиции, возвращении кровавых 90-х безосновательны … поэтому пугать людей возвращениям 90-х не стоит».

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что в Киеве в 1997, 1998, 1999 годах с использованием огнестрельного оружия были убиты соответственно 44, 36 и 33 человека. В то же время нераскрытыми остались соответственно 24, 20 и 12 убийств. А в текущем году в столице с применением огнестрельного оружия были убиты 11 человек, 4 преступления пока еще не раскрыты.