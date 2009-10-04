Сегодня похоронили титановцев, погибших во время перестрелки в Киеве (фото)

Сегодня в селе Руднево Путивльского района Сумской области состоялись похороны 24-летнего бойца спецподразделения МВД «Титан» лейтенанта милиции Андрея Брежнева, погибшего 2 октября при выполнении своих служебных обязанностей во время перестрелки в столичном супермаркете «4room».

Как передает корреспондент УНИАН, на похороны собралось более 500 человек – жители села, одноклассники погибшего, однокурсники, а также около 50 сотрудников спецподразделения «Титан».

А.Брежнев вырос в семье сельских жителей, где осталась его младшая сестра. Сам он был неженат. В свое время он закончил факультет физвоспитания Путивльского педагогического колледжа, затем – Глуховский педагогический университет, а также заочно учился в юридической академии.

Во время похорон было зачитано соболезнование родным и близким погибшего от министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили в секторе по связям с общественностью ГУ МВД в Сумской области, А.Брежнев посмертно награжден Крестом Славы.

В последний путь его провели под звуки салюта и оркестра ГУ МВД.

В одном из сел Бориспольского района Киевской области также похоронили второго бойца «Титана», погибшего в той перестрелке, старшего лейтенанта милиции Владимира Исая. У него осталось жена и две малолетние дочки.

2 октября в Киеве на Окружной дороге неизвестные расстреляли владельца мебельного торгового центра “4room” и его охраны. Владелец торгового центра умер от огнестрельных ранений в больнице. Двое его охранников - сотрудников спецподразделения МВД ”Титан” погибли на месте вооруженного нападения. Нападающие исчезли на двух автомобилях, один из которых впоследствии попал в ДТП. ГУ МВД в Киевской обл. возбудило по данному факту уголовное дело.

Фото Сергея Светлицкого /УНИАН