Работники ГАИ задержали три тонны спирта

2860 литров спирта выявили инспектора дорожно-патрульной службы в микроавтобусе «Форт-транзит», который остановили для проверки документов на автодороге Золотоноша – Черкассы – Умань в Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, инспектора ДПС в микроавтобусе «Форт-транзит» выявили 13 бочек вместимостью 220 литров прозрачной жидкости со специфическим запахом спирта. Как подтвердила экспертиза, жидкость оказалась зерновым спиртом. Сопроводительных документов на груз не было.

Как объяснил пассажир автомобиля, который является грузовладельцем, он приобрел спирт у неизвестных лиц в Винницкой области и нанял автомобиль для его перевозки в город Каменка Черкасской области. Сейчас автомобиль и груз доставлен в Шполянский райотдел милиции Черкасской области. Правоохранители выясняют, с какой целью перевозились 3 тонны спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.