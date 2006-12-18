В Киеве началась Рождественская книжная ярмарка

В Киеве в Украинском доме началась Рождественская книжная ярмарка, посетители которой могут не только купить новые сказки, но и сделать подарок детям-сиротам, передает ICTV.

При поддержке лидера группы “Океан Ельзы", посла доброй воли ООН Святослава ВАКАРЧУКА проходит акция “Подари ребенку книгу”, во время предыдущих двух ярмарок было собрано 40 тысяч книг для интернатов и детских домов. В настоящее время здесь желанная любая литература, ведь большинство детских книг в интернатах выдано еще в советское время и зачитано до дыр. Сбор литературы - лишь первый этап, дальше нужно поощрять детей к чтению, считает С.ВАКАРЧУК.

Нынешняя Рождественская ярмарка – яркий праздник для детей с развлечениями, конкурсами и новогодними подарками.

Наилучший подарок на Николая – книжки со сказками и красивыми иллюстрациями, уверены организаторы Рождественской ярмарки.