В канун Николая установлен крест на Свято-Николаевский собор

Столичные власти обещают восстановить Свято-Николаевский собор Покровского монастыря ко Дню Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной мэрии, сегодня, в преддверие Святого Николая, установлена первая маковка и крест на куполе Свято-Николаевского собора. Освящение креста совершил владыка МИТРОФАН.

Присутствовавший на этой торжественной церемонии заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ отметил, что в тридцатые годы прошлого века, когда происходило уничтожение большевиками храмов, пострадал и Свято-Николаевский собор, на котором было разрушено 15 куполов. Сегодня столичная власть позаботилась о восстановлении уже четырех куполов собора и установила два креста. Ко Дню Киева, по словам В.ЖУРАВСКОГО, восстановленный Свято-Николаевский собор приобретет свой первозданный вид.

Власти Киева выделили 23 млн. грн. на восстановление первозданного вида Свято-Николаевского собора.