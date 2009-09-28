Днепропетровск и Новомосковск два дня будут сидеть без воды
Из-за ремонта водопровода
В Днепропетровске и Новомосковске 29-30 сентября будет прекращено водоснабжение из-за ремонтно-профилактических работ на коммунальном предприятии Днепропетровского областного совета «Аульский водопровод» и Кайдацкой насосно-фильтровальной станции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.
Без воды останутся все категории потребителей правобережной части Днепропетровска и жилищный массив «Приднепровский».
Водоснабжение потребителей левобережной части Днепропетровска будет осуществляться со сниженным давлением в водопроводной сети.
Завершение ремонтно-профилактических работ по возобновлению стойкого режима водоснабжения планируется к 8-и часам утра 1 октября.
В Днепропетровске проживает 1,05 млн. человек, в Новомосковске - 80 тысяч человек.