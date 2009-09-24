Минобразования требует отчислить «фальшивых» студентов-льготников

Министерство образования Украины будет настаивать на отчислении студентов, которых приняли в вузы в качестве льготников на основании фальшивых справок. Об этом заявил в интервью еженедельнику «Комментарии:» заместитель директора Департамента высшего образования МОН Украины Юрий КОРОВАЙЧЕНКО.

Не исключено также и возбуждение уголовных дел, в том числе и в отношении тех, кто выдавал такие справки. «Врач должен быть лишен права лечить, социальный работник пойдет подметать улицы», - сказал Ю.КОРОВАЙЧЕНКО.

В то же время Ю.КОРОВАЙЧЕНКО отметил, что проблема резкого роста в этом году количества абитуриентов-льготников немного преувеличена. По его словам, в учебных заведениях Минобразования льготников в прошлом году было 10 тыс., а в этом - 12 тыс. «Эти две тысячи появились в результате принятия закона о повышении престижа труда шахтеров. Количество абитуриентов, которые воспользовались льготами, составило 4,5% от общей численности вступающих в вузы МОН, а в прошлом году их было 3,7%», - объяснил Ю.КОРОВАЙЧЕНКО.

При этом он признал тот факт, что многие документы, которые дают право на льготы, вызывают подозрение. В частности, по результатам проверки в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко Генеральная прокуратура Украины выявила отдельные факты подачи неправдивых документов.

Во избежание проблемы наплыва льготников в престижные вузы в будущем году, Минобразования намерено изменить условия приема. Как отметил Ю.КОРОВАЙЧЕНКО, льготник сможет воспользоваться льготой только в том случае, если он подает в вуз оригинал сертификата. Эта норма также позволит министерству заранее знать, где сконцентрировано наибольшее количество льготников, и направлять туда госзаказ на большее количество мест.