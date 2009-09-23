Милиция ведет масштабное следствие в сети торговых центров

Правоохранители Донецкой области в рамках уголовного расследования проводят масштабные следственные мероприятия в сети торговых центров «Амстор».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, осенью прошлого года в результате оперативной работы правоохранителями были выявлены факты незаконного ввоза на территорию Украины ряда товаров. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), а затем и по ст. 201 УК Украины (контрабанда).

Как выяснилось, грузы были предназначены для предприятий сети «Амстор» в городе Донецке. Должностными лицами данной торговой сети предоставлялись заведомо ложные документы, по которым на Восточной таможне и оформлялся ввоз продукции. Установлено, что таким образом на территорию Украины для указанных супермаркетов было доставлено товаров на сумму более 5 млн. грн.

Комментируя ситуацию, заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Василий ФАРИННИК сказал: «На данном этапе расследования нам потребовалось провести ряд обысков в магазинах сети «Амстор». Данные следственные мероприятия санкционированы постановлением суда и проводятся с соблюдением всех законодательных норм». По его словам, в милиции были созданы специальные следственные группы, которые одновременно приступили к работе в шести городах области: Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Енакиево, Краматорск. Их задача - изъять из реализации продукцию, которая попала на витрины супермаркетов по поддельным бумагам и провести выемку этих документов.

Для проведения запланированных мероприятий были привлечены сотрудники УБОПа, спецподразделений милиции «Сокол» и «Беркут», присутствие которых необходимо исключительно для обеспечения общественного порядка.

В.ФАРИННИК подчеркнул, что правоохранители построили свою работу таким образом, чтобы не препятствовать нормальному функционированию торговой сети, и в большинстве случаев работники супермаркетов отнеслись с пониманием к этим действиям, проводимым в рамках уголовного расследования.

«Понятно, что в подобных процедурах мало приятного и не обошлось без незначительных инцидентов, но в целом работа проходит спокойно. Следственные действия, а именно обыски, проводились также по месту жительства нескольких должностных лиц торговой сети», - объяснил замглавы облУВД и добавил, что сейчас следствие продолжается, говорить о его завершении и прогнозировать результаты еще рано. Изъятые документы помогут правоохранителям установить преступную схему, по которой товары попадали на прилавки супермаркетов, виновные понесут уголовную ответственность, заключил В.ФАРИННИК.