Янукович знает рецепт спасения экономики Украины от кризиса

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ знает рецепт, как вылечить экономику Украины и спасти от кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время прямого эфира на ОГТРК "Лтава" в Полтаве.

"Мы знаем рецепт как лечить экономику. Это очень серьезная болезнь. Она имеет последствия. А еще непрофессиональность власти. Ну, финансовый мировой кризис - это объективная причина, а вторая причина - безответственность нынешней власти. Вы посмотрите и сравните кризис в сравнении с другими странами», - заявил он.

При этом он отметил: «Например, наша национальная волюта обесценилась аж на 65%, в России - на 24%, в Белоруссии около 26%. У них в три раза меньше, чем у нас. А в некоторых странах валюта укрепилась. Это в Польше».

«Поэтому, - предложил он, - нам стоит снять наши внутренние проблемы и нам для этого понадобится не более месяца».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что министры оппозиционного правительства знают как поднять из кризиса отрасли экономики страны.