Пять из четырнадцати проблемных банков могут быть ликвидированы

У инвесторов банков «Арма», «Днистер», БРР, «БИГ Энергия» и Трансбанка есть 10 дней для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и перечислить в проблемные учреждения необходимые средства. «В этих банках есть инвесторы, но пока они не выполняют взятые на себя обязательства», – сообщил «Делу»начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров.

Чтобы дисциплинировать новых инвесторов проблемных банков, НБУ поставил условие: либо до начала октября они заводят обещанные средства, либо НБУ начнет процедуру ликвидации этих банков. «До 1 октября судьба этих банков будет решена. Либо инвесторы действительно выполняют условия и работают, либо банки будут переданы на ликвидацию», – категоричен Юрий Петров.

Шансы на то, чтобы вложиться в установленные Нацбанком дедлайны, у упомянутых проблемных финучреждений разные. К примеру, потенциальные инвесторы банка «Арма» – группы компаний «Петрус» и «Гамма» – обязались вложить в этот банк 90 млн. грн., но пока не выполнили обещанного. «План финансового оздоровления банка «Арма» пока очень плохо выполняется», – констатирует начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. В банке «Днистер» три недели назад сменился временный администратор. Пока что он оценивает ситуацию в банке. «У него есть две недели, чтобы сделать предварительную оценку, и месяц для окончательной», – говорит Юрий Петров.